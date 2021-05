Il volantino Trony è assolutamente ricchissimo di occasioni con i quali gli utenti possono davvero pensare di spendere poco o niente, godendo nel contempo di prodotti dalla caratura elevata.

Il risparmio è possibile, tuttavia, solamente in determinati punti vendita sul territorio, non ovunque; in particolare sono disponibili i prezzi che andremo ad elencare nelle regioni Marche, Molise, Abruzzo, Umbria, Veneto e Emilia Romagna, con l’aggiunta di Rieti e della Repubblica di San Marino. La campagna promozionale è in scadenza il 5 maggio 2021, non sono state segnalate limitazioni particolari in termini di scorte effettivamente disponibili.

Trony: ecco quali sono i prezzi più invitanti

I prodotti effettivamente in promozione spaziano nella totalità delle fasce di prezzo, almeno per quanto ne concerne il mondo della telefonia mobile, di conseguenza sarà possibile pensare di acquistare un galaxy S21, Oppo Find X3 Pro o xiaomi Mi 11, da oltre 800 euro, per scendere poi verso dispositivi dal prezzo inferiore ai 400/500 euro.

Quest’ultimi, come al solito, sono i più interessanti in termini di sconti applicati; apprezziamo la presenza di un buonissimo Oppo Find X3 Lite, sebbene risulti in vendita ancora a 499 euro, per passare poi su Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A72/A51 o A12, ma anche uno Xiaomi Redmi 9AT.

Il volantino Trony è vario ed ampiamente soddisfacente anche per l’utente più esigente, se volete cogliere al volo ogni occasione di risparmio, ricordatevi di aprire le pagine che abbiamo inserito come galleria fotografica.