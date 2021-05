Riverdale: pronti per la quinta stagione? La serie tornerà a breve su Netflix e The CW

Oggi è 2 Maggio e tutti si stanno chiedendo che fine abbia fatto Riverdale 5. Ebbene, la serie televisiva per adolescenti (e non solo) basata sui personaggi degli Archie Comics, sta per arrivare sulle piattaforme. Nel caso dell’emittente televisiva statunitense The CW, l’arrivo della serie tv sarà accompagnato da Stargirl e Supergirl. Qui di seguito troverete l’elenco estivo completo e le notizie sulla season 5.

Riverdale: il programma dei mesi estivi e non solo

23 Giugno Mercoledì

8:00 pm Kung Fu 1 (nuovo episodio)

9:00 pm In the Dark s.2 (primo episodio)

11 Luglio domenica

8:00 pm Legends of Tomorrow 6B (ritorno)

9:00 pm Wellington Paranormal 1 (doppio episodio)

dal 18 luglio alle 9:30 pm Dead Pixels s.2

15 Luglio giovedì

8:00 pm Walker (nuovo episodio)

9:00 pm Coroner s.3 (primo episodio)

26 Luglio Lunedì

8:00 pm Roswell, New Mexico s.3 (primo episodio)

9:00 pm The Republic of Sarah s.1 (nuovo episodio)

10 Agosto Martedì

8:00 pm Stargirl s.2 (primo episodio)

9:00 pm Superman & Lois (nuovo episodio)

11 Agosto Mercoledì

8:00 pm Riverdale 5B

9:00 pm In The Dark (nuovo episodio)

19 Agosto Giovedì

8:00 pm Burden of the Truth s.4 (ultima)

9:00 pm Coroner

24 Agosto Martedì

8:00 pm Stargirl (nuovo episodio)

9:00 pm Supergirl 6B (13 episodi finali)

Dalla lista riusciamo a dedurre che la nuova stagione di Riverdale giungerà l’11 Agosto, e sarà così anche per quanto riguarda Netflix.

Il cast

Nel cast troveremo Cole Sprouse, Lili Reinhart, KJ Apa, Camila Mendes e Madelaine Petsch, Vanessa Morgan, Charles Melton, Madchen Amick, Casey Cott, Mark Consuelos, Molly Ringwald, Jordan Connor, Drew Ray Tanner, Nathalie Boltt, Wyatt Nash ed Erinn Westbrook. Non vedremo più il volto di Skeet Ulrich, che interpreta FP Jones. Per quanto riguarda invece Marisol Nichols, nei panni di Hermione Lodge, avrebbe dovuto lasciare Riverdale, ma è tornata anche per la quinta stagione.