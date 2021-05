Il nuovo volantino di casa MediaWorld è davvero super, la perfetta occasione per riuscire a risparmiare il più possibile sull’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale.

Spendere poco è possibile sia nei punti vendita che direttamente online sul sito dell’azienda, in questo modo si avrà la certezza di poter raggiungere e fruire degli stessi identici prezzi, senza doversi spostare minimamente dal divano di casa, sebbene comunque sia necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (in genere si aggirano attorno ai 9,99 euro).

Alla base dell’ottima campagna promozionale, troviamo comunque la possibilità di partecipare ad un concorso che vede come primo premio una automobile Mini ClubMan. Per raggiungere quest’opportunità sarà necessario effettuare un acquisto, presentando la propria carta MediaWorld Club, nonché iscriversi al sito ufficiale del concorso e sperare di venire estratti.

Scoprite subito le migliori offerte Amazon, e ricevete tantissimi codici sconto gratis, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

MediaWorld: le offerte sono senza precedenti

I prezzi inclusi nel volantino MediaWorld appaiono essere complessivamente molto interessanti, infatti gli utenti si ritrovano a poter accedere prima di tutto ai terminali di casa Apple, quali sono iPhone XR, iPhone 11 Pro o iPhone 11, pagandoli rispettivamente 529 euro, 899 e 629 euro.

In alternativa è possibile “scendere” verso i dispositivi Android, con accesso alla fascia alta tramite l’ultimo Samsung Galaxy S21, disponibile all’acquisto a 779 euro, come anche i più economici Xiaomi Redmi 9T, TCL 20 Pro, Motorola G Pro, Samsung Galaxy A02s, Oppo Reno o similari.

La campagna promozionale la potete sfogliare nel dettaglio direttamente qui sotto.