Tanti clienti di Iliad nel corso di queste ultime settimane hanno deciso di attivare la tariffa migliore a listino del provider francese: la Flash 100. Questa promozione, anche agli occhi degli addetti ai lavori, rappresenta la migliore soluzione per tutti coloro che desiderano un pacchetto all inclusive per la telefonia mobile. Al costo mensile di 9,99 euro gli abbonati avranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS più 100 Giga internet.

Iliad contro tutti: ecco le due tariffe segrete

Il listino di Iliad, però, non è composto esclusivamente dalla Flash 100. Il gestore francese, anche in contrasto agli altri operatori come TIM, Vodafone e WindTre, garantisce al suo pubblico due ulteriori operazioni: la Giga 50 e la Giga 40.

Per quanto concerne la Giga 50, gli utenti potranno accedere ad un pacchetto con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati e 7,99 euro per navigare in internet sotto rete 4G. Gli abbonati che optano per questa tariffa riceveranno inoltre 5 Giga extra per le connessioni in roaming dai paesi UE.

Altra tariffa disponibile è la Giga 40. Questa ricaricabile prevede sempre con costo mensile pari a 6,99 euro. Nel dettaglio, gli abbonati avranno telefonate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 40 Giga per internet.

Le due promozioni di Iliad alternative alla Flash 100 sono disponibili attraverso le pagine del sito internet ufficiale. Per la sottoscrizione sarà necessario aggiungere un costo extra di 10 euro, anche per le spese di rilascio della SIM. Le due tariffe sono propedeutiche all’attivazione di una nuova rete o alla portabilità del numero da altro provider.