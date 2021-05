Iliad batte ancora tutti con la Giga 100 che costa solo 9,99 euro

Passo dopo passo, offerta dopo offerta e record dopo record Iliad continua a scrivere pagine importanti della sua storia. Di solito un gestore ci mette tempo prima di ingranare ed ottenere la leadership, mentre questa realtà ci è riuscita in poco tempo. Sono infatti poco più di tre anni che il noto provider proveniente dalla Francia opera in Italia, con successi costanti e di gran livello.

Il tutto è stato possibile grazie al lancio iniziale di offerte molto allettanti, le quali hanno fatto sì che gli utenti etichettassero il gestore come conveniente. In seguito la convenienza è stata affiancata anche dalla grande qualità, la quale oggi si ripete con le offerte che tutti conoscono. Sul sito ufficiale però c’è una nuova promo che in molti aspettavano, soprattutto visto quanto accaduto durante il mese di marzo. Si tratta dell’offerta da 100 giga che ora torna dunque disponibile.

Iliad: la promo da 100 giga è di nuovo disponibile ma questa volta senza alcuna scadenza

Sul sito ufficiale di Iliad è ritornata l’offerta vista a marzo, quella da 100 giga che però in questa occasione cambia nome. Si chiama Giga 100 ed offre tutto ciò che gli utenti avevano già visto lo scorso mese.

Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili, SMS illimitati e 100 giga di traffico dati per navigare in Internet. Il prezzo finale è di soli 9,99 € al mese e per sempre, con Iliad che ha scelto di regalare agli utenti il 5G gratis, senza costi futuri.