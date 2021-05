Il volantino Expert raccoglie al proprio interno una miriade di offerte veramente molto speciali, cercando in tutti i modi di riuscire a raggiungere il maggior numero di utenti possibile.

La campagna promozionale, come tante altre occasioni di Expert, è fruibile senza difficoltà o limitazioni particolari, anche tramite l’e-commerce aziendale. Coloro che riusciranno ad acquistare dal divano di casa, ad ogni modo, potranno ricevere la merce a domicilio, ma saranno costretti a pagare le spese di spedizione.

Expert: ecco le occasioni più pazze

I prezzi più interessanti dell’intero volantino Expert spaziano tra i top di gamma ed i dispositivi effettivamente più economici, o alla portata degli utenti che vogliono risparmiare.

Le occasioni sono legate più che altro ai vari Xiaomi Mi 10T Lite, Huawei P40 Lite, Motorola Moto G10, Xiaomi mi 11 Lite, Oppo A74 o Motorola Moto E6s, tutti distribuiti a meno di 400 euro.

Nel caso in cui, invece, foste interessati all’acquisto di uno degli ultimi smartphone commercializzati sul territorio italiano, sappiate che potrete spaziare tra Oppo Find X3 pro, Xiaomi Mi 11 e Samsung Galaxy S21, con prezzi che partiranno da 729 euro.

Non mancano, infine, ottime occasioni legate ai wearable, sono disponibili tutti i modelli di ultima generazione, dai top come Apple Watch 6 a 449 euro, passando per Samsung GalaxyWatch3, Galaxy Watch Active, Apple Watch SE, Huawei Watch GT 2, Huawei Watch Fit o Huwaei Band 4 pro.

