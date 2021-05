Diesel: è arrivato il momento di salutare definitivamente i carburanti?

State tranquilli, non è ancora arrivato il momento di dire addio ai carburanti. Ciò non significa però che questi resteranno per sempre: alcune tra le più note aziende europee (esattamente 27) hanno firmato l’appello insieme all’associazione Transport & Environment (T&E) contro le auto a benzina e diesel, e pro alla loro abolizione entro il 2035. Lo scopo? “Garantire che l’UE faccia la sua parte nel dimezzare le emissioni globali entro questo decennio”. Questa legislazione “metterebbe in moto una trasformazione sistemica e renderebbe la Ue leader globale in un settore chiave per un futuro a zero emissioni” spiega l’appello.

Già nel 2021 fortunatamente si inizia a parlare di mobilità a zero emissioni (esse rappresentano oltre il 10% dei veicoli venduti in Europa nel 2020).

Diesel: Volvo è pronta a convertirsi definitivamente alle auto elettriche