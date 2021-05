Android 12 è stato precedentemente descritto come la nuova frontiera dell’usabilità mobile per i dispositivi Google e suoi derivati. Arriva con al seguito una serie di novità anticipate all’interno di questo post riassuntivo all’interno del quale trovano posto i dettagli sui nuovi livelli privacy, UI e funzioni.

A distanza di qualche giorno arriva anche la notizia di una funzione inedita che presto entrerà a far parte del bagaglio di sistema dopo le Preview di queste ultime settimane. Il pubblico non aspetta altro che mettere le mani sull’ultima grande novità annunciata da BigG. Ecco in che cosa consisterà dopo l’arrivo delle ultime informazioni.

Android 12 sta per lanciare una feature assurda

Niente nuovi nomignoli golosi per il nuovo OS di casa Google ma il piatto servito dagli sviluppatori è abbastanza dolci per attirare un sempre maggior numero di utenti. L’ultima novità emerge da una scoperta XDA dell’ultimo minuto. Un’analisi approfondita al codice sorgente dell’OS, infatti, ha rivelato la presenza di una funzionalità di traduzione automatica delle app sulla base delle preferenze di lingua impostate dall’utente finale.

Al momento non sono chiare le dinamiche di una simile applicazione, sebbene molti azzardino le ipotesi Google Traduttore e Device Personalization. Sono questi i candidati più gettonati.

Ad ogni modo una simile feature sarà di grande supporto tanto agli utenti finali che agli sviluppatori che così facendo potranno raggiungere un maggior numero di utenti riducendo significativamente i costi di traduzione.

Allo stato attuale una funzione similare si ottiene con il modulo Magisk tramite sblocco dei permessi di root. La novità descritta potrebbe non arrivare necessariamente in concomitanza al nuovo aggiornamento Android 12. Ne sapremo certamente di più nel corso delle settimane a venire.