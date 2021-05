WindTre anche nel mese di Maggio mette a disposizione degli abbonati alcune tariffe molto vantaggiose. Le migliori occasioni sono riservate ai clienti che effettuano la portabilità del proprio numero. In questo caso, è ancora operativa la vantaggiosa tariffa chiamata WindTre Star+.

WindTre blocca l’ascesa di Iliad: la nuova tariffa sino a 100 Giga

Il gruppo commerciale del provider arancione attraverso la WindTre Star+ Vuole offrire al pubblico una valida alternativa alla Flash 100 di Iliad. A conti fatti, la ricaricabile di WindTre si rivela più conveniente per quanto concerne i prezzi, al netto di soglie di consumo speculari a Iliad.

La tariffa Star+ comprende un pacchetto completo di consumi. Nel dettaglio, gli abbonati di WindTre potranno disporre di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque più 100 Giga per la connessione di rete sotto linee 4G. Il prezzo per il rinnovo mensile della ricaricabile avrà una base fissa sui 7,99 euro. Gli utenti che desiderato attivare questa promozione, al momento della richiesta, dovranno aggiungere soltanto una spesa una tantum dal valore di 10 euro. Incluso in questo costo extra anche il rilascio della SIM.

Importante il capitolo dedicato alle condizioni per la scelta di questa tariffa targata WindTre. Sulla base di precedenti operazioni win back, anche in questa circostanza soltsnto gli utenti che effettuano la portabilità della loro rete da altro gestore potranno aderire all’iniziativa. Gli attuali clienti di TIM, Vodafone e Iliad pertanto dovranno effettuare richiesta in uno degli store ufficiali di WindTre sul suolo nazionale. Per la portabilità l’attesa è sino a 3 giorni lavorativi.