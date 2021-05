Il campanello di allerta è scattato per gli utenti Windows 10 che hanno iniziato a ricevere la notifica di aggiornamento da parte di Windows Update. In tanti si sono prodigati all’installazione prima di scoprire l’insorgere di nuovi problemi ora segnalati da una sempre più larga fascia di interessati. Il riferimento diretto è quello al pacchetto identificato con il code number KB5001330 recentemente rilasciato da Microsoft anche in Italia. Abbastanza problematico. Scopriamo cosa sta succedendo.

Cosa sta succedendo dopo l’aggiornamento Windows 10 appena rilasciato?

Nuovi grattacapi per gli utenti costretti a fare i conti con inediti bug Windows 10 insinuatesi dopo l’arrivo dell’update dell’ultimo periodo. Le segnalazioni parlano nello specifico di:

messaggi di errore

cali di prestazione

flickering dei display

E non finisce qui. La maggior parte delle lamentele si trova all’interno del forum ufficiale Windows 10, dove l’ampia gamma di disservizi prende forma a seguito dell’installazione. Bootloop ma anche codici errore del tipo 0xc000021a e 0x800f0984 sono apparsi postumi o in fase di installazione.

Tra le lamentele più in vista troviamo quelle relative ai cali di framerate nei videogiochi con annessa e più che evidente riduzione di performance. Alcuni hanno risolto aggiornando i driver della scheda video mentre altri sono stati costretti ad effettuare un ripristino di sistema.

Come anticipato, uno dei problemi peggiori è quello dello sfarfallio delle schermate segnalato per Edge e Chrome a seguito della riduzione ad icona delle finestre.

Microsoft non si è ancora pronunciata in merito ai disservizi Windows 10 emersi a seguito dell’update. L’unica soluzione a tutti i problemi pare resti quella di rinviare l’installazione fino al momento in cui non si possa palesare un patch fix che potrebbe arrivare in queste ore.