Il volantino Trony cerca in tutti i modi di soddisfare le esigenze degli utenti italiani, pronti ad acquistare la nuova tecnologia, spendendo prezzi sempre più bassi e convenienti, almeno rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

La campagna promozionale risulta essere disponibile nei punti vendita fisici sparsi per il territorio, più precisamente solo presso le regioni Marche, Emilia Romagna, Umbria, Veneto, Abruzzo e Molise, in aggiunta alla cittadina di Rieti e alla Repubblica di San marino. Gli acquisti potranno essere completati entro e non oltre il 5 maggio 2021, con possibilità di godere di rateizzazione fissa senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa.

Trony: quanti sconti speciali nel volantino

Il volantino, indipendentemente dalle limitazioni territoriali appena descritte, è un buonissimo concentrato di sconti e di prezzi relativamente bassi tra cui è possibile scegliere.

I migliori prodotti in promozione rientrano tra i 400/500 euro di spesa, ed in particolare coinvolgono Xiaomi Redmi Note 9, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi 9AT, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A71 e dispositivi sulla medesima lunghezza d’onda.

Nel caso in cui, invece, foste maggiormente interessati alla fascia alta del segmento della telefonia mobile, ecco arrivare anche soluzioni del calibro di Oppo Find X3 Pro, Galaxy S21 o anche Xiaomi Mi 11 e Galaxy S20 Fe, sebbene i prezzi in questo caso siano molto vicini ai listini del periodo.

Per approfondire la conoscenza dell’ottimo volantino Trony dovete aprire il prima possibile le pagine che trovate nel nostro articolo, in modo da conoscere da vicino ogni singolo prezzo appositamente studiato per voi.