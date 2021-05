Iliad: nuova offerta sul sito, la Giga 100 ha conquistato tutti con il 5G gratis

Uno dei colossi assoluti per quanto riguarda la telefonia mobile in questi ultimi anni è di sicuro Iliad. Stiamo parlando di un gestore che prima di arrivare aveva già scatenato varie critiche sia positive che negative. Erano tanti coloro che aspettavano con ansia l’arrivo di una nuova realtà da sottoporre ad alcuni esami in termini di prezzi, contenuti e convenienza generale. Erano altrettante le persone che però credevano si sarebbe poi trattato di una meteora, di quei gestori che passano una volta per poi scomparire improvvisamente.

In realtà non è stato proprio così dal momento che Iliad è riuscita ad insediarsi tra le migliori compagnie telefoniche del paese. Attualmente ricopre il quarto posto in classifica con velleità molto più spiccate per il futuro. I suoi utenti sono arrivati ben oltre i 7 milioni e sembrano crescere pian piano. Il merito è delle offerte, ma in questo momento ci sarebbe qualcosa di ancora più grande sul sito ufficiale.

Iliad: gli utenti ora possono avere a che fare con la promo da 100 giga e con il 5G gratis

Non ci sono dubbi sul fatto che gli utenti che vogliono cambiare gestore stiano valutando la nuova offerta di Iliad. Stiamo parlando della nuovissima Giga 100, soluzione che non ha mancato un solo contenuto al suo interno. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, messaggi senza limiti verso tutti e infine 100 giga di traffico dati per navigare sul web.

L’offerta costa solo 9,99 € al mese per sempre e comprende al suo interno anche la connessione 5G gratis.