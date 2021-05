Gli smartphone Apple iPhone 12 e iPhone 12 Mini sono disponibili sul sito ufficiale di Iliad a partire da ieri 30 Aprile 2021 nella nuova colorazione Viola, presentata nel corso dell’evento Apple avvenuto la scorsa settimana.

Attualmente con Iliad il nuovo colore Viola è dedicato esclusivamente ai modelli iPhone 12 64GB e iPhone 12 Mini 64GB, disponibili anche nelle restanti colorazioni presenti fin dal lancio, ovvero Bianco, Blu, Nero, Verde e (Product)Red. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad apre la vendita di Apple iPhone 12 viola sul proprio sito

Così come per le altre colorazioni, Apple iPhone 12 Mini 64GB di colore Viola si può acquistare con Iliad al prezzo di 819 euro in un’unica soluzione oppure a rate da 21 euro al mese per 30 mesi con 189 euro di anticipo. Lo stesso vale anche per Apple iPhone 12 64GB, che nella nuova colorazione Viola è acquistabile sul sito di Iliad al costo di 919 euro in un’unica soluzione oppure a rate da 24 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo.

Tuttavia, rispetto ad iPhone 12 Mini, lo smartphone Apple iPhone 12 64GB con il nuovo colore Viola risulta al momento indisponibile sul sito Iliad. Le altre colorazioni sono invece acquistabili. Si specifica che l’indisponibilità degli smartphone, anche per le varie colorazioni, è legata alle scorte di magazzino di Iliad e la situazione potrebbe variare in qualsiasi momento, permettendo ai clienti di ritentare successivamente l’acquisto.

La possibilità di acquistare cash i dispositivi marchiati Apple è disponibile per tutti i clienti Iliad, mentre la rateizzazione è invece possibile solo se si ha una SIM Iliad attiva da almeno 3 mesi. A questo proposito, si evidenzia che tutti i prodotti proposti dall’operatore all’interno del suo sito risultano semplicemente rateizzati e non presentano sconti rispetto al prezzo indicato nel caso di pagamento in un’unica soluzione. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.