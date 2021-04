Solamente due sere fa il colosso americano Apple ha lanciato il tanto atteso aggiornamento per il proprio sistema operativo, ovvero iOS 14.5. Questo aggiornamento porta con sé moltissime novità.

La prima è sicuramente lo sblocco tramite Face ID con mascherina indossata, purché si abbia un Apple Watch al polso. I clienti Iliad, che possiedono un iPhone 12 aggiornato avranno attiva anche l’abilitazione al 5G. Scopriamo insieme i dettagli.

Iliad: con iOS 14.5 arriva anche il 5G

Quel che più ci interessa ed interesserà ai clienti di iliad con iPhone 12 è però lo sblocco, anzi, l’abilitazione, della tecnologia 5G con il gestore francese. Insieme al nuovo update infatti arrivano anche le impostazione gestore iliad versione 46.1 che sbloccano la tecnologia 5G. Potete forzare l’aggiornamento, nel caso in cui non vi fosse stato notificato dallo smartphone, anche andando in Impostazioni > Generali > Info. Adesso avete il 5G, da abilitare in Impostazioni > Cellulare > Opzioni dati cellulare > Voce e dati. Consigliamo di scegliere la voce 5G Auto.

Il 5G di iliad è già disponibile in alcune aree delle seguenti città: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Vi ricordo che l’operatore francese sta attualmente proponendo l’offerta Iliad Giga 100 5G che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet sotto rete 5G a soli 9.99 euro al mese. La SIM ha un prezzo di 9.99 una tantum. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.