Un volantino decisamente scontatissimo attende gli utenti che in questo periodo vorranno effettivamente avvicinarsi ai prodotti maggiormente quotati attualmente disponibili da Euronics.

La campagna promozionale, purtroppo, non è più disponibile pressoché ovunque come la soluzione precedentemente descritta, ma risulta essere limitata a specifici punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo (senza possibilità di acquisto sul sito ufficiale). Tutti i prodotti sono comunque distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione completamente sbrandizzata.

Euronics: il volantino dalle mille offerte

Le offerte racchiuse all’interno dell’ultimo volantino euronics sono davvero tantissime, e sopratutto varie tra di loro; qui gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare soluzioni molto economiche, anche applicate su prodotti dalla fascia elevata.

I migliori in circolazione riguardano Apple iPhone 12, attualmente disponibile a 829 euro, come anche Samsung Galaxy S21, il cui prezzo si aggira attorno ai 729 euro, o iPhone 12 Mini, in vendita nel periodo a 779 euro.

Per il resto parliamo interamente di dispositivi più economici, i quali possono essere Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Realme 8 Pro, Motorola G 5G, Oppo A54, Oppo A91, Xiaomi Redmi Note 8, Realme 7i, Wiko View 4 Lite, Oppo A53s, Realme 7 e similari.

Per godere di una visione d’insieme di tutte le migliori proposte del volantino Euronics, ricordatevi di collegarvi subito alle pagine che potete trovare elencate direttamente nel nostro articolo come galleria fotografica, sottolineando ancora una volta la possibilità di acquisto esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo.