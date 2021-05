Che sconti da Esselunga, gli utenti si ritrovano a potersi avvicinare all’acquisto di un dispositivo Samsung Galaxy ad un prezzo praticamente mai visto prima, accedendo difatti ad un modello veramente molto recente.

Il volantino, che ricordiamo essere a tutti gli effetti una classica offerta tech, è disponibile in via esclusiva nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, con possibilità di acquisto del prodotto in versione no brand, nonché garanzia legale della durata di 24 mesi. La validità della campagna è fissata fino al 12 maggio, ma le scorte potrebbero esaurirsi anticipatamente.

Esselunga: quali sono gli sconti

Il prodotto su cui Esselunga ha interamente focalizzato la propria campagna promozionale è il Samsung Galaxy A32 5G, una new entry per il mondo della telefonia mobile, oggi disponibile dietro il pagamento di soli 249 euro di spesa, cifra relativamente ridotta per le prestazioni che è in grado di offrire.

La scheda tecnica è molto chiara, parliamo di un dispositivo con display HD+ da 6.5 pollici, affiancato dalla combinazione 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, nonchè da un comparto fotografico composto da 4 sensori posteriori, con il principale da 48 megapixel. L’altro aspetto importante del prodotto è sicuramente la batteria, un componente da ben 5000mAh, utilissimo per lunghe sessioni di utilizzo in generale.

Se volete approfondire la conoscenza del prodotto, dovete collegarvi subito al sito ufficiale di Esselunga, e scoprirne le specifiche nel dettaglio più assoluto.