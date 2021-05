CoopVoce: tre offerte a partire da 4,99 euro al mese, ecco la linea EVO

Tutti gli utenti che stanno cercando un nuovo gestore potranno di certo valutare le tantissime opportunità del panorama italiano. Tantissimi provider infatti riescono ad offrire soluzioni invitanti dal punto di vista del prezzo ma anche per quanto concerne i contenuti.

Proprio quest’ultimo aspetto risultava tempo addietro un tallone d’Achille per CoopVoce, azienda che finalmente avrebbe trovato la quadra giusta. Ci sono tantissimi utenti che finalmente possono avere a che fare con un provider pieno di contenuti, il quale ha dei prezzi nettamente fuori mercato inteso in positivo. Le sue promozioni costano davvero poco e i prezzi durano per sempre, proprio come le nuove soluzioni viste sul sito ufficiale. Si tratta di una nuova famiglia che include al suo interno tre offerte EVO. Queste saranno disponibili ancora per un po’ e quindi senza alcun tipo di restrizione. E tutto non sarà soggetto a rimodulazioni.

CoopVoce: le nuove EVO sono tre ed includono il meglio al loro interno

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS