Nuove splendide occasioni sono disponibili da Carrefour, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere letteralmente le mani su prodotti molto più economici del previsto, per acquisti effettuati in esclusiva presso i punti vendita fisici.

Il volantino attualmente disponibile da Carrefour risulta essere fruibile in ogni regione del nostro paese, senza limitazioni o distinzioni particolari; gli acquisti, come era lecito immaginarsi, non potranno essere completati online sul sito ufficiale. Per il resto, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché in versione completamente no brand.

Carrefour: le offerte sono veramente assurde

Carrefour asseconda le richieste degli utenti che non vogliono spendere cifre troppo elevate per l’acquisto degli smartphone di ultima generazione, per questo motivo risulta essere possibile pensare di acquistare uno Xiaomi Redmi Note 10 Pro, pagandolo all’incirca 329 euro, e godendo ugualmente di discrete prestazioni generali.

Le alternative proposte dallo stesso volantino riducono ancora di più le aspettative generali, di conseguenza risulta essere possibile pensare di mettere le mani su Xiaomi Redmi 9T, Samsung Galaxy A12, Oppo A53s, TCL 10 SE o Motorola E6s, tutti distribuiti in versione no brand.

Come specificato in precedenza, gli acquisti possono essere completati solamente presso i singoli punti vendita fisici sul territorio nazionale, non online sul sito ufficiale; in aggiunta, lo ricordiamo, le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, per questo motivo potrete anche recarvi qualche giorno prima del 5 maggio, e trovare ugualmente disponibilità.