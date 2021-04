WhatsApp: tre funzionalità nascoste sul web che gli utenti ameranno

Apprezzare le varie funzionalità di WhatsApp è diventata ordinaria amministrazione per tutti gli utenti che utilizzano la piattaforma ogni giorno. Non si può infatti dire che il colosso della messaggistica sia sprovvisto di soluzioni, dal momento che oggi include molte più opportunità al suo interno.

Gli utenti più esigenti però cercano sempre qualcosa di più è proprio per questo pensano di lamentarsi al fine di ottenere novità nei prossimi aggiornamenti. Spesso e volentieri gli sviluppatori finiscono per accontentare il pubblico, ma a quanto pare ci sono anche delle funzionalità esterne che possono tornare utili a chi si serve di WhatsApp.

WhatsApp: ci sono tre applicazioni di terze parti che possono concedere al pubblico delle funzionalità

Nonostante WhatsApp si serva di molteplici feature, gli utenti hanno scoperto che ce ne sono alcune da attribuire ad applicazioni di terze parti. La prima in assoluto che in tanti hanno accolto ben volentieri è Whats Tracker. Si tratta di un’ottima opportunità per spiare il prossimo, soprattutto per quanto riguarda i movimenti all’interno della chat. Basterà infatti tenere l’applicazione attiva in background per ricevere notifiche in merito all’orario preciso di entrata o di uscita di una delle persone monitorate.

Segue una particolare piattaforma che prende il nome di Unseen, applicazione che offre qualcosa che in tanti vogliono da tempo. Scaricando questa soluzione sarà possibile leggere i messaggi in arrivo su WhatsApp ma esternamente, in modo da non aggiornare l’ultimo accesso e da risultare invisibili.

Se state cercando invece la soluzione per recuperare dei messaggi eliminati dopo aver visto parti mancanti nelle vostre chat, potrete rifarvi con WAMR. Bisogna prima scaricare l’applicazione e poi lasciarla attiva in background per far sì che questa riesca a memorizzare le notifiche con il relativo contenuto.