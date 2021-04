WhatsApp: il trucco per recuperare i messaggi cancellati è gratis e ora disponibile

Mantenendo la propria andatura che in tanti reputano spedita, WhatsApp ha collezionato tanti utenti nel corso degli anni. Oltre al pubblico però l’applicazione è stata in grado anche di migliorarsi dal punto di vista strutturale e delle sue funzionalità, le quali ormai sono davvero numerose.

Gli utenti amano infatti la grande versatilità di una piattaforma che nasceva inizialmente solo per i messaggi. Ad oggi ci sono molteplici possibilità concesse dal colosso, il quale ha introdotto delle feature emblematiche nel corso del tempo. Una di quelle più interessanti ma soprattutto una delle più odiate all’occorrenza è quella che consente di cancellare i messaggi anche dopo che questi sono stati inviati e recapitati al destinatario. Sono passati diversi anni ormai dall’annuncio di questa funzione di WhatsApp, la quale oggi è controvertibile. Ci sarebbe infatti il metodo per recuperare i messaggi che risultano eliminati.

WhatsApp: con questa nuova applicazione potete trovare tranquillamente i messaggi eliminati

Nessuno credeva fosse possibile una soluzione del genere, ma a quanto pare da qualche mese se trovate un messaggio eliminato nella vostra chat potete risalirvi. Ovviamente tutto questo può essere possibile solo se avete scaricato la nuova applicazione che prende il nome di WAMR.

Si tratta di una soluzione di terze parti che non ha nulla a che fare con la versione originale di WhatsApp. Questa infatti sarà un’applicazione complementare, la quale andrà scaricata e lasciata attiva in background. Il suo scopo sarà quello di catturare le notifiche in arrivo con il relativo contenuto, in modo da tenere pronti i messaggi in qualsiasi momento.