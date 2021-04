Iliad: nuova offerte da 100 giga seppellisce TIM e Vodafone, solo 9,99 euro al mese

Non c’è modo di bloccare un fenomeno come quello di Iliad, il quale si dimostra in crescita ogni mese sempre di più. Nonostante la concorrenza e molti utenti credano che questo fenomeno sia arrivando alla sua saturazione, ci sono sempre novità che portano qualcuno a pensare ad un cambio gestore. Anche coloro che godono di un rapporto pluriennale con gestori del calibro di Tim o Vodafone, spesso pensano di sottoscrivere una delle offerte di Iliad.

Questo non può di certo essere un caso, dal momento che le promozioni lanciate e tenute attive nel tempo dal gestore sono ritenute tra le migliori. In questo momento sul sito ufficiale si erge come regina assoluta l’ultima soluzione lanciata a inizio mese. Si tratta di una proposta in realtà vista già a marzo, la quale però ora è disponibile fino a data da destinarsi.

Iliad: con soli 9,99 euro al mese potete avere un’offerta da 100 giga con il 5G gratis

In tanti avevano avuto dei rimpianti dopo che lo scorso 31 marzo la promo da 100 giga lanciata da Iliad scadde. Ora, quasi a voler rincuorare coloro che non sono riusciti a venirne in possesso, il colosso proveniente dalla Francia a scelto di lanciarne una nuova versione. Non cambia nulla, ma solo il nome che in questo caso è Giga 100.

Al suo interno ci sono minuti senza limiti per telefonare a chiunque, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per la navigazione web ogni mese. Il costo mensile dell’offerta corrisponde a 9,99 € per sempre e con il 5G incluso.