Iliad super TIM e Vodafone con la Giga 100, ci sono 100 giga in 5G

Da quando Iliad si è messo in gioco ufficialmente tra tutti i gestori di telefonia mobile, non ce n’è stata per nessuno. La gara infatti è finita subito nelle mani di questo provider, il quale pur provenendo dalla Francia risulta italiano ormai a tutti gli effetti. Riuscendo a provvedere al fabbisogno giornaliero di diverse persone che erano alla ricerca di un provider economico ma prestazionali, Iliad si è accaparrato oltre 7 milioni di utenti in tre anni.

Questi numeri mettono dunque sotto gli occhi di tutti dei risultati eccezionali, sui quali in molti erano anche scettici all’inizio. Nonostante la grande concorrenza le offerte di Iliad risultano sempre quelle più valutate in fase di cambio gestore. Non potrebbe essere altrimenti d’altronde visti i contenuti ma soprattutto i prezzi che non cambiano mai nel tempo. Sul sito ufficiale inoltre è di nuovo disponibile la promo da 100 giga vista durante lo scorso mese di marzo ma con un nome nettamente diverso.

Iliad: arriva la nuova Giga 100 con tutto senza limiti e 100 giga in 5G

Con soli 9,99 € gli utenti che sono alla ricerca di un cambio gestore potranno portare a casa la migliore offerta proposta da Iliad. Stiamo parlando della nuovissima Giga 100, soluzione che al suo interno riesce ad includere le migliori opportunità in assoluto.

Al prezzo annunciato poche righe più in alto gli utenti potranno infatti avere minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare in rete. Inoltre Iliad regala il 5G a tutti coloro che scelgono questa promo.