Sono in arrivo una serie di grandi novità per quanto concerne DAZN. E’ sulla bocca di tutti la notizia circa l’acquisizione dei diritti della Serie A nel prossimo triennio da parte della tv streaming. DAZN, non con poca sorpresa di clienti e di addetti ai lavori, ha battuto l’agguerrita concorrenza di Sky.

DAZN si prende la Serie A, ma i prezzi aumenteranno a breve

L’acquisizione dei diritti di Serie A garantirà agli abbonati DAZN nella prossima stagione, e così per tre anni, di accedere a tutte le partite del campionato, di cui sette in esclusiva assoluta. Con questa novità però potrebbero esserci anche delle rimodulazione per i costi mensili.

L’aumento dei prezzi in casa DAZN è certo. Proprio in vista dell’autunno quando debutteranno i nuovi palinsesti con tutta la Serie A sulla piattaforma streaming, i costi degli abbonati saranno incrementati.

L’attuale costo di 9,99 euro diventerà a breve obsoleto per gli utenti di DAZN. Il prezzo attualmente probabile per il prossimo anno è quello di 29 euro ogni trenta giorni. L’aumento della tariffa è d’altronde necessario considerato l’esborso record di oltre 840 milioni di euro da parte della tv streaming per assicurarsi la Serie A.

Due punti restano ancora da chiarire. In primo luogo si dovrà scoprire se resterà intatta la possibilità di accedere alle esclusive della tv streaming in contemporanea su due device diversi. Al tempo stesso sono da verificare anche le tariffe di DAZN in associazione con TIM. Proprio con il gestore italiano la piattaforma ha stretto un alleanza decisiva per l’acquisizione dei diritti tv.