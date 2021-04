L’ultimo volantino di Carrefour riesce davvero a sorprendere gli utenti con una lunga serie di prezzi molto più bassi del normale, grazie ai quali è possibile pensare di risparmiare al massimo, raggiungendo l’acquisto dei più interessanti prodotti in circolazione.

La campagna promozionale è attualmente disponibile pressoché ovunque sul territorio nazionale, con possibilità di acquisto esclusiva nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda. Il cliente può godere a tutti gli effetti di prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare nello stesso negozio d’acquisto, oltre naturalmente al loro essere disponibili in versione completamente sbrandizzata.

Carrefour: la spesa è minima

Spendere poco con Carrefour è davvero semplicissimo, è difatti possibile pensare di acquistare uno Xiaomi Redmi Note 10 Pro, uno smartphone assolutamente in grado di garantire discrete prestazioni generali, pagandolo soli 329 euro.

In alternativa i prezzi risultano essere ancora più bassi, sfogliando le pagine del volantino scopriamo dell’esistenza di TCL 10 SE, Xiaomi Redmi 9T, Motorola E6s o anche Galaxy A12 e Oppo A53s, tutti in vendita a cifre inferiori rispetto al precedente.

Naturalmente le occasioni disponibili da Carrefour non terminano qui, nel volantino sono state integrate tantissime soluzioni dai prezzi decisamente convenienti, tra cui è possibile scegliere. Le scorte non appaiono essere limitate, quindi teoricamente potreste anche recarvi uno degli ultimi giorni di validità della campagna, per godere ugualmente degli stessi ottimi prezzi di vendita.

I dettagli del volantino sono disponibili direttamente qui sotto.