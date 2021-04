Bennet ne ha assolutamente per tutti, riuscendo a produrre un ottimo volantino con il quale è stata in grado di coinvolgere un numero sempre crescente di utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

La campagna promozionale elencata nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solamente nei negozi disponibili sul territorio nazionale, con acquisti effettuati entro e non oltre il 2 maggio 2021. Il Tasso Zero è disponibile per tutti coloro che spenderanno almeno 199 euro, indistintamente dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta.

Bennet: quante offerte speciali con il volantino

Tutti i migliori sconti del volantino Bennet rientrano nei 300 euro di spesa, ciò sta a significare che l’utente si ritroverà a poter accedere ad un numero crescente di prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

I modelli effettivamente coinvolti dalla campagna sono Galaxy A71, Xiaomi Redmi Note 9 Pro e Motorola G9 Play, tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare nel punto vendita in cui è stato completato l’acquisto.

Ammirevole è anche la scelta di Bennet di includere nella campagna i tablet di ultima generazione, un segmento molto spesso dimenticato e trascurato, oggi centrale e fortemente scontato. Gli utenti potranno accedere a iPad 10.2 (solo WiFi con 64GB di memoria) e Lenovo M10+, entrambi al prezzo finale di 299 euro.

Nell’eventualità in cui, infine, foste interessati ad una visione d’insieme dell’intera campagna promozionale di bennet, raccomandiamo la visione delle pagine che abbiamo integrato direttamente nell’articolo, ed inserite come galleria fotografica.