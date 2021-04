Android: otto applicazioni e giochi a pagamento sono gratis sul Play Store

Ad attirare un gran seguito di persone durante gli ultimi anni è stato il sistema operativo Android, una piattaforma mobile che ormai non teme rivalità. Nonostante ci siano in agguato grandi aziende, una su tutte Apple, il robottino verde si dimostra sempre il più amato. A dimostrarlo sono ancora una volta i numeri che parlano chiaramente e in maniera anche alquanto logorroica; gli utenti sarebbero arrivati ben oltre i 2 miliardi, i quali almeno una volta si servono del celebre sistema operativo durante un mese.

Android si migliora pian piano ogni volta, introducendo degli aggiornamenti che vanno ad implementare anche le versioni lanciate tempo addietro. Si tratta di funzionalità che hanno fatto innamorare un pubblico che innanzitutto ama la versatilità, la quale consente di modificare anche alcuni aspetti superficiali del proprio smartphone. Il tutto è possibile anche grazie alla presenza di un market ben equipaggiato, proprio come il Play Store di Google. All’interno di questo spazio dedicato ai contenuti poi sembrano essere disponibili i soldi da qualche giorno, visto che numerosi titoli a pagamento sono gratis.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon ogni giorno sul vostro smartphone vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: per un periodo di tempo questi titoli del Play Store saranno gratis

Tutti i titoli che trovate nella liste seguente sono a pagamento ma non oggi. Android infatti potrà beneficiare gratuitamente di questi contenuti: