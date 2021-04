In quest’ultimo periodo il team di sviluppatori di WhatsApp rilascia nuove versioni beta per i dispositivi Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea l’una a distanza di poche ore da quella successiva.

Così, dopo l’arrivo della versione 2.21.9.6 è già il momento di occuparsi di quella che viene dopo, ossia la v.2.21.9.7. L’ultima Beta dell’applicazione per Android nasconde un nuovo strumento. Scopriamo insieme i dettagli.

WhatsApp per Android: nell’ultima Beta trovato un nuovo strumento

Nelle scorse settimane è emerso che il team di WhatsApp è al lavoro su un apposito strumento per consentire agli utenti di effettuare la migrazione della cronologia delle proprie conversazioni tra dispositivi Android e iOS e con la versione 2.21.9.7. Nelle ultime ore abbiamo finalmente avuto la conferma che anche su Android è iniziato il lavoro di sviluppo di tale feature.

Gli sviluppatori di WhatsApp per Android stanno lavorando alla procedura per importare la cronologia della chat ma allo stato attuale il metodo che sarà utilizzato per effettuare la migrazione non è conosciuto, pensiamo Google Drive. Probabilmente, quando gli sviluppatori completeranno la funzione per esportare le chat da iOS per importarle su Android, si dedicheranno alla realizzazione del sistema per esportare la cronologia delle chat da Android per poterla importare su iOS.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale strumento dovrebbe essere pronto e, pertanto, su quando sarà messo a disposizione di tutti gli utenti. L’aggiornamento alla versione 2.21.9.7 di WhatsApp Beta per Android è già stato rilasciato attraverso il Google Play Store per gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing. Troverete la pagina dedicata a questo programma sul sito ufficiale della piattaforma.