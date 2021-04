Le eSIM di Vodafone sono finalmente una realtà per gli attuali abbonati del gestore inglese e per tutti coloro che desiderano sottoscrivere una promozione con lo stesso operatore. Al posto delle tradizionali SIM fisiche, gli utenti potranno quindi scegliere lo strumento delle linee virtuali, con servizi e condizioni pari a quelli tradizionali.

Vodafone, attivare le eSIM: ora è possibile anche online

Per ricevere una eSIM, gli interessati dovranno recarsi in uno degli store ufficiali di Vodafone sul territorio italiano. L’acquisto della scheda virtuale seguirà di pari passo l’acquisto di una scheda tradizionale: i clienti dovranno pagare 10 euro per l’attivazione della rete con nuovo numero di telefono annesso.

Al posto della SIM fisica, gli utenti di Vodafone riceveranno una scheda con un codice QR. Questo codice sarà indispensabile per l’attivazione della linea sul proprio smartphone ed andrà anche a sostituire gli attuali codici di sblocco PIN e PUK.

Le eSIM di Vodafone possono essere utilizzati solo ed esclusivamente dagli utenti che hanno a loro disposizione uno smartphone di nuova generazione, sia esso un iPhone o un dispositivo Android compatibile con tale tecnologia.

La novità delle ultime settimane di Vodafone è la disponibilità per l’acquisto delle eSIM anche online.

Per attivare una eSIM Vodafone online sarà necessario selezionare una delle tariffe a listino che il provider inglese mette a disposizione di tutti gli utenti. Al momento della scelta, ogni cliente potrà scegliere se ricevere a domicilio una SIM tradizionale o se far partire la sua rete con l’ausilio di una eSIM. I prezzi saranno speculari. Al momento le eSIM non sono disponibili online con le tariffe operator attack.