The Witcher, stagione 2, finalmente qualcosa inizia a muoversi. Sicuramente tra i prodotti più interessanti dello scorso anno, The Witcher è una serie Netflix che prende spunto dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. La storia della serie TV racconta le vicende di Geralt di Rivia, un witcher, uno strigo , o cacciatore di mostri, in un mondo invaso, dopo l’allineamento dei pianeti, dalla magia.

La prima stagione dello show, prodotto e distribuito da Netflix, è stata un grandissimo successo; la fama della serie TV è cresciuta a tal punto da diventare, per una certo periodo di tempo, la serie più vista sulla piattaforma di streaming. Dopo il termine della prima stagione, adesso i fan non attendono altro che poter mettere le mani, e gli occhi, sulla seconda parte della storia.

the Witcher: ecco tutto ciò che sappiamo sulla seconda stagione

Le riprese della seconda stagione di The Witcher hanno vissuto parecchi imprevisti. Uno su tutti il caso di Covid che ha visto coinvolto l’attore principale Harry Cavil, risultato positivo circa un anno fa. Lo show inoltre ha subito, come molte altre produzioni, numerosi ritardi e rinvii a causa della pandemia.

Adesso però le riprese della seconda stagione sono concluse e non dovrebbe mancare molto all’annuncio ufficiale della data di release. Non si hanno ancora notizie più precise ma senza dubbio lo show Netflix verrà distribuito entro la fine del 2021. Non resta dunque che attendere comunicazioni ufficiali da parte della stessa Netflix e, per ingannare l’attesa, iniziare un rewatch della prima stagione dello show.