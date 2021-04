Netflix, Sex Education: ora è ufficiale, i nuovi episodi entro la fine del 2021

La data non è ancora ufficiale ma finalmente i fan hanno un periodo a cui riferirsi: tutto accadrà entro la fine del 2021. E’ proprio questa l’indicazione che arriva dal web per quanto riguarda l’uscita della terza stagione di Sex Education. Buone notizie dunque per tutti quei fan che attendevano con trepidazione il prosieguo della loro serie preferita.

Secondo quanto riportato infatti dal rapporto di Netflix ai suoi investitori in merito agli utili del primo trimestre del 2021, Sex Education 3 arriverà entro la fine dell’anno. Questo quanto scritto all’interno del documento, come riporta tvserial.it:

“Prevediamo che la crescita degli abbonamenti a pagamento accelererà nuovamente nella seconda metà del 2021 mentre entriamo in una solida metà posteriore con il ritorno di grandi successi come Sex Education, The Witcher, La Casa de Papel (alias Money Heist, [alias La Casa di Carta, ndr]) e You, oltre a un’entusiasmante serie di film originali tra cui il finale della trilogia di The Kissing Booth”.

Netflix, Sex Education 3 arriverà entro fine anno insieme ad altre importanti serie TV

Sex Education risulta una delle serie originali di Netflix con maggior seguito. Il successo a livello globale è stato dunque incredibile, con tantissimi utenti che quindi attendono il seguito.

Le classifiche risultano chiarissime: negli USA Sex Education si classifica ottava, mentre in Spagna addirittura quinta. Ancora meglio in Gran Bretagna con il quarto posto mentre in Francia e Germania arriva il gradino più basso del podio. Basterà dunque solo attendere quello che sarà un ritorno in grande stile entro la fine di questo 2021.