La casa automobilistica Hyundai ha presentato ufficialmente una nuova versione più sportiva del suo crossover. Stiamo parlando del nuovo Hyundai Kona N, il quale può contare su un motore con una potenza notevole di 280 CV e da alcune feature estetiche che lo rendono ancora più sportivo.

Hyundai svela il nuovo crossover Hyundai Kona N

La casa automobilistica Hyundai ha dunque presentato finalmente il nuovo Hyundai Kona N, il quale era già stato spoilerato nel corso delle ultime settimane. Come già accennato, si tratta di un veicolo sportivo ed è caratterizzato dalla presenza di un kit aerodinamico dedicato, prese d’aria, paraurti e altri dettagli estetici sportivi. Non mancano inoltre i cerchi in lega da 19 pollici con una estetica particolare e con pneumatici Pirelli P Zero 235/40. Le dimensioni complessive, invece, sono 4.215 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza e 1.565 mm di altezza.

Oltre a questo, il nuovo veicolo targato Hyundai può contare sulla presenza di un motore turbo a benzina 4 cilindri 2.0 GDI con una potenza di 280 CV e 392 nm di coppia. Quest’ultimo permette di raggiungere ben 240 km/h di velocità massima e non solo. Il veicolo è infatti in grado di arrivare da 0 a 100 km/h in soli 5.5 secondi. Sono inoltre disponibili diverse modalità di guida, ovvero Eco, Normal, Sport, N, Custom, e queste ultime sono gestibili tramite il sistema N Grin Control. All’interno, infine, non manca la tecnologia. Troviamo ad esempio l’infotainment con un ampio display da 10.25 pollici e l’Head up Display.

Insomma, questo è quello che l’azienda ha rivelato durante la presentazione del suo nuovo crossover sportivo. Tuttavia, per il momento non sono stati comunicati i prezzi e la disponibilità sul mercato.