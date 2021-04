La TecnoMania di Euronics porta con sé sconti assolutamente da non perdere, tantissime occasioni che possono coinvolgere gli utenti, riuscendo nel contempo a garantire un risparmio quasi senza precedenti in Italia.

Spendere poco è molto più semplice del previsto, a patto che comunque vi sentiate pronti per recarvi in uno dei tantissimi punti vendita Euronics Dimo, entro e non oltre il 12 maggio 2021. Il volantino descritto nell’articolo non è disponibile ovunque in Italia, ma è limitato esclusivamente alla suddetta cerchia di negozi fisici (non sarà possibile acquistare nemmeno sul sito ufficiale).

Euronics: quante offerte e che sconti per gli utenti

I prezzi più convenienti ed interessanti passano come al solito per la telefonia mobile, qui possiamo scovare occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. I migliori sconti partono dai top di gamma, quali possono essere Apple iPhone 12 a 829 euro, iPhone 12 Mini a 779 euro o Samsung Galaxy S21 a 729 euro.

Per scendere poi verso soluzioni relativamente economiche, del calibro di Oppo Find X3 Lite in vendita a 499 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 329e uro, Realme 8 Pro a 299 euro, Motorola G 5G a 279 euro, Oppo A54 a 269 euro, Oppo Reno 4Z a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 229 euro, Oppo A91 a 229 euro, Realme 7 a 179 euro, Oppo A53s a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 8 a 169 euro, Wiko View 4 Lite a 99 euro, Realme 7i a 149 euro e tanti altri ancora.

Le possibilità di acquisto sono immense, per questo motivo non dovete assolutamente limitarvi alla lettura del nostro articolo, ma dovete aprire le pagine che abbiamo integrato appositamente per voi.