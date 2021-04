Very Mobile: la compagnia telefonica elimina i costi di attivazione delle migliori promo

Very Mobile non smette di stupirci. Stavolta ha deciso, in vista della fine del mese di Aprile e dell’arrivo di Maggio, di lasciare tutti a bocca aperta con l’eliminazione dei costi di attivazione delle due promo migliori dell’operatore. L’operatore mobile virtuale di CK Hutchison, che poggia sulle reti di WINDTRE, è pronto al grande evento.

Precisiamo che Very Mobile ha già dato il via alla promozione il 26 aprile (2 giorni fa), e si concluderà (salvo proroghe dell’ultimo minuto) il 9 maggio. Nello slogan promozionale di Very Mobile si può leggere: “Passa a Very: per te i costi di attivazione stanno a zero“.

Very Mobile: le promozioni spaziali di Maggio

Le offerte in questione sono le due operator attack Very 4,99 e Very 6,99, che quindi in questo periodo (anziché costare 5 euro) non necessitano di costi di attivazione. L’unico passaggio fondamentale per servirsi della promozione di Very Mobile è la richiesta di portabilità del numero.

Per il resto, le promo di Very Mobile non subiscono alcuna modifica, rimanendo le stesse di sempre. A chi sono dirette? Sono rivolte ai clienti provenienti da Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali (potete trovare l’elenco completo sul sito dell’operatore, sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu) e prevedono i seguenti bundle: