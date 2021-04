Ecco il maxi processo che tutti stavano aspettando. Il pm Grazia Colacicco aveva chiesto il rinvio a giudizio di ben 105 persone e 5 società, e tra queste troviamo Banco Bpm, Unicredit, Banca Aletti e Mps, per quanto concerne la truffa sull’acquisto di diamanti a prezzi molto più alti, con tanto di profitti illeciti di quasi 500 milioni di euro.

Sono stati tanti gli investitori che hanno subito questa truffa, e come è già stato reso noto precedentemente, tra questi troviamo anche alcuni vip come Vasco Rossi e l’imprenditrice Diana Bracco. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Truffa diamanti: procedimento super per oltre 600 persone lese

Nel super procedimento, sono state lese oltre 600 persone, e mentre c’è stato lo stralcio della posizione di Intesa Sanpaolo e Diamond Private Ivestment SPA, si attende il patteggiamento già accordato precedentemente con la Procura.

C’era stato il sequestro, più o meno a febbraio del 2019, di oltre 700 milioni, mentre la vicissitudine relativa a Vasco Rossi pare che risalga addirittura al 2010. Tra quelli a cui è stato proposto il rinvio a giudizio ci sono, oltre a Intermarket Diamond Business SPA, Maurizio Faroni, ex ad di Banca Aletti e poi ex dg di Banco Bpm, il quale ha dato le sue dimissioni proprio quando l’indagine è saltata fuori, e Maurizio Sacchi, ex titolare della Dpi, società che nel settore è leader ed è attiva in particolar modo nel Nord Italia. I reati che vengono contestati a queste persone sono truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio. Le persone giuridiche rispondono andandosi a basare sulla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.