La battaglia tra Sky e DAZN per accaparrarsi di diritti di trasmissione delle partite di serie B si è risolta a favore della prima. Mentre DAZN può puntare sui diritti della Serie A, Sky si accontenta di quelli della serie minore.

Per la precisione, il colosso si è aggiudicato tutte le partite del campionato di Serie B del triennio 2021/2024. Queste saranno visibili su Sky Sport e sull’applicazione NOW. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sky si è aggiudicato tutte le partite di Serie B fino al 2024

In totale si tratta di 380 partite, oltre ai Play Off e ai Play Out. A corredo non mancheranno approfondimenti, rubriche, aggiornamenti quotidiani (su Sky Sport 24), speciali e notizie (sul sito skyport.it e sui profili social di Sky Sport). Sky prova così a parare il colpo dopo la sconfitta nella massima serie, sconfitta quasi completa, visto che è ancora in corso la procedura per l’aggiudicazione del pacchetto 2.

Convincere gli abbonati a rinnovare le sottoscrizioni non sarà un’impresa semplice, ma Sky prova a mettere insieme i pezzi di un’offerta destinata agli appassionati di calcio che, oltre alla già citata Serie B, potrà contare sui match europei: “La Serie B si aggiunge alla ricca offerta di Sky dedicata al calcio europeo che già ora vanta più di 400 match a stagione sempre per il triennio 2021/2024 di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League e la Premier League inglese per la stagione 2021/2022.

Un racconto di altissimo livello che vedrà protagoniste tutte le 20 squadre, da Nord a Sud, con le loro grandi tifoserie e alcune delle piazze che hanno scritto la storia del nostro calcio“.