A causa del Covid-19 sono molte le famiglie costrette a casa e anche il lavoro ha cambiato le abitudini di vita. Se prima lo smart working sembrava appannaggio e privilegio per pochi, oggi invece sembra essere una condizione ormai diffusa. Lavorare da casa però ha sì molti pregi, ma anche dei difetti. Per alcuni prendono il nome di rumori molesti, per altri di figli. Ovviamente tutte e due vanno a braccetto se in casa ci sono questi ultimi. Se poi la vostra abitazione è un appartamento di piccole dimensioni, ecco che tutto diventa un serio problema. Ma da oggi la soluzione c’è, o forse in futuro sarà disponibile. Si chiama Silent Space. Ecco di cosa si tratta e perché vi stupirà.

Sarà come essere avvolti nel cotone grazie a Silent Space

Per descrivere i risultati di Silent Space, Orféa Acoustique, l’azienda produttrice, ha detto che sentirlo funzionare in casa “è come essere avvolti nel cotone“. Una bella sensazione vero? Ma di cosa si tratta effettivamente?

Silent Space non è altro che un semplice dispositivo facilmente installabile in qualsiasi stanza della casa o dell’ufficio. La sua particolarità lo rende prezioso per chi ha bisogno di concentrazione mentre lavora, ma attorno a sé si sentono rumori. Potrebbero essere i colleghi che parlano tra loro o al telefono, oppure anche i figli in video lezione. Che dire anche delle ramanzine del capo?

Con Silent Space tutte queste cose non scompariranno, ma saranno attutite da suoni piacevoli. Questi saranno proprio prodotti da Silent Space, un diffusore di piacevoli suoni a banda larga che non solo riducono il rumore che distrae, ma stimolano la concentrazione. Si tratta di un’utile strumento capace di ridurre e attenuare il frastuono ambientale.

Alimentato con una semplice presa di corrente, Silent Space può essere posizionato in qualsiasi punto della casa o dell’ufficio e il gioco è fatto. Non eliminerà i suoni, ma attutendoli permetterà di lavorare serenamente evitando possibili errori causati da disturbo e stress. Così la didattica a distanza dei figli non sarà più un problema, o quasi.