Un altro dispositivo Samsung Galaxy sta per ricevere il nuovo aggiornamento; non parliamo di smartphone ma del tablet top-di-gamma dello scorso anno, il Samsung Galaxy Tab S7. La serie S7 è pronta a ricevere l’ultima patch di sicurezza di aprile 2021. Sia il Galaxy Tab S7 che il Galaxy Tab S7+ sono pronti a ricevere l’ultima patch di sicurezza oltre a nuove funzionalitá e miglioramenti introdotti con l’update.

L’aggiornamento introduce diverse migliorie, modifiche e nuove funzionalitá anche per il Samsung DeX e la fotocamera. É importante notare che sia i modelli cellular che quelli solo WiFi riceveranno l’aggiornamento nel Regno Unito, in Europa e in Asia. Come con la maggior parte degli aggiornamento software, Samsung offre una migliore usabilitá per dispositivi di input esterni, riconoscimento della pressione della S Pen, effetti di sfondo per le videochiamate, registrazione dello schermo in modalitá DeX e funzionalitá multi-finestra.

Samsung Galaxy Tab S7: controllate la disponibilitá dell’update

Ovviamente, anche miglioramenti alla stabilitá e le correzioni di bug fanno parte della nuova build. La serie Galaxy Tab S7 riceverá nuovi effetti della fotocamera, tra cui l’effetto mono High-Key e Low-Key della modalitá ritratto. Il sistema della fotocamera principale riceverá anche nuovi filtri video, tra cui video in evidenza. Puoi inoltre iniziare a registrare video con la fotocamera selfie utilizzando un semplice gesto del palmo.

L’aggiornamento è ora disponibile per i dispositivi della serie Galaxy Tab S7 e, se non lo hai ancora ricevuto, puoi controllare manualmente la disponibilitá in Impostazioni> Aggiornamento software> Scarica e installa. Se non fosse ancora disponibile ti basterá attendere qualche giorno poiché l’update é in arrivo per tutti i dispositivi. Assicurati di avere oltre 700 MB di memoria libera per installare l’update.