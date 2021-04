Spesso e volentieri scegliere cosa guardare su Netflix è la cosa più difficile da fare per iniziare a godersi una serata. Un problema che vale sia quando c’è tanto che si vuole vedere, ma anche quando quello che c’era in lista è finito. Per questo motivo per diverso tempo si è parlato di una funzione di riproduzione random.

Nel corso di questi anni sono stati effettuati diversi test con la funzione che si chiamava Shuffle Play. Adesso è praticamente diventata ufficiale visto che Netflix ha programmato l’implementazione per la versioni della piattaforma TV e mobile. La funzione prenderà il nome di Play Something ed è una evoluzione di quanto provato finora.

Netflix: arriva la nuova funzione aggiornata

Play Something, o Riproduci Qualcosa, comparirà sotto l’immagine profilo una volta dentro l’account come in precedenza, ma non solo. Si troverà anche nel feed normale dell’home page esattamente alla decima riga. Sicuramente questa aggiunta è stata pensata per chi a un certo punto si è stufato di cercare e vuole lasciare decidere a Netflix.

Play Something ti suggerirà sostanzialmente tutto, dai contenuti mai iniziati a quelli iniziati ma mai finiti e anche quelli già visti e finiti. Ovviamente per chi ha dei gusti ben precisi questa funzione potrebbe non essere esattamente delle migliori. Per chi non è schizzinoso e vuole seriamente provare ad allargare i proprio orizzonti allora è la funzione perfetta. Alla fine equivale a lanciare un dado e lasciar decidere i numeri, solo che a questo giro devo solo premere un tasto virtuale.