Carrefour vuole cercare in tutti i modi di distinguersi dalla massa dei rivenditori di elettronica, per questo ha recentemente lanciato un nuovo volantino che punta tutto sulla semplicità dei prodotti in promozioni, rendendoli disponibili al maggior numero di utenti in Italia.

La campagna, come è lecito immaginarsi, risulta essere perfettamente fruibile in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di completare l’ordine sul sito ufficiale, sebbene comunque sia presente il solito Tasso Zero con rateizzazione senza interessi e pagamento diretto tramite conto corrente bancario.

Carrefour: le offerte hanno prezzi molto economici

I prodotti attualmente in promozione rientrano nei 329 euro di spesa, richiesti al massimo per l’acquisto di uno Xiaomi Redmi Note 10 Pro di ultima generazione.

Tutti gli altri modelli effettivamente disponibili sono più economici e dalle prestazioni leggermente inferiori, parliamo appunto di TCL 10SE, Motorola E6s, Oppo A53s, Xiaomi Redmi 9T o anche di Samsung Galaxy A12.

Il risparmio è dietro l’angolo, anche se comunque dovete sapere che ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono allo stesso modo disponibili in versione sbrandizzata, di conseguenza gli aggiornamenti verranno a tutti gli effetti rilasciati dai produttori, e non dai vari operatori telefonici di appartenenza.

La campagna promozionale è molto varia e ricca di occasioni, se volete cogliere tutto al volo dovete aprire il prima possibile le pagine che trovate nell’articolo.