WhatsApp non è più sulla cresta dell’onda come lo era un tempo. Nei mesi scorsi oltre 100.000 utenti sono andati via nella speranza di trovare il necessario supporto alle privacy altrove. Ne ha guadagnato Telegram che in luogo del nuovo aggiornamento avversario rischia di capitolare. Sta per arrivare il regalo che molti aspettavano ormai da tempo. La soluzione software adottata dagli ingegneri Facebook potrebbe ridare lustro ad una piattaforma segnata dai recenti scandali. Scopriamo in cosa consiste l’ultima novità.

WhatsApp: scoperta la funzione che potrebbe fare filo da torcere a Telegram ed altri rivali

Tanti sono rimasti fedeli a WhatsApp mentre altri si sono dirottati volutamente su Telegram alla ricerca di una privacy incontestabile. Ma la situazione potrebbe presto cambiare in virtù di un aggiornamento WhatsApp che potrebbe rivelarsi come la carta vincente contro lo storico rivale e le nuove leve del mondo messaggistica.

Nello specifico si scopre che gli utenti dell’app verde potranno presto accedere direttamente a Google Traduttore. Ne consegue che gli utilizzatori avranno a disposizione uno strumento per la traduzione istantanea die contenuti testuali in chat da qualsiasi altra lingua straniera. Davvero utile se si considera il sopraggiungere di messaggi in lingua incomprensibile.

La funzionalità sarà concessa a tutti gli utenti mobile Android ed iOS con la prossima revisione dell’applicazione da parte del direttivo Facebook. Secondo voi riuscirà il colosso di Menlo Park a riscattarsi agli occhi di tutti dopo i pesante scivolone degli ultimi tempi? A voi l’ultima parola e tutte le considerazioni del caso. Diteci, inoltre, che cosa vi aspettate dai prossimi aggiornamenti. Quale funzione, secondo voi, manca per parlare di applicazione perfetta?