Telegram: nuovo aggiornamento per le chat vocali e i segreti che battono WhatsApp

Telegram sta diventando sempre di più l’applicazione di messaggistica istantanea di riferimento per molte persone. Tra queste ci sono tantissimi utenti che prima neanche conoscevano l’esistenza di questa piattaforma, la quale è diventata proprio durante questo 2021 un vero e proprio fenomeno.

L’annuncio di WhatsApp di voler cambiare le sue condizioni della privacy ha scaturito una sorta di sentimento di rivalsa nel pubblico, il quale ha sposato Telegram. L’applicazione inoltre è pronta a riportare un nuovo aggiornamento che andrà ad implementare la funzione delle chat vocali. Queste con il nuovo update saranno infatti programmabili anche ad orari, proprio come in molti desideravano. Una delle funzioni più amate nel frattempo che gli utenti stanno utilizzando al massimo e quella dei canali. Ecco ad esempio il nostro canale Telegram ufficiale che tratta le offerte Amazon. Clicca qui per entrare.

Telegram: queste sono le principali funzionalità secondo il Play Store di Google