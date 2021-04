Non tutti sappiamo che è assolutamente possibile utilizzare i due servizi di messaggistica più importanti in assoluto, ovvero WhatsApp e Telegram, senza andare a mostrare i nostri numeri di telefono. Quindi, abbiamo l’opportunità di inviare dei messaggi in maniera del tutto anonima.

Per farlo, sarà di fatti utile usare un servizio che crea numeri telefonici virtuali e che, dunque, non vanno ad appartenere realmente all’utente. Di servizi come questi ce ne sono vari e sono totalmente gratuiti, e sembra che vadano tutti a presentare un funzionamento simile. Dopo che andiamo a scaricare l’app che più ci piace, sarà necessario andarsi ad iscrivere al servizio andando a compilare tutti i moduli del caso e seguendo la procedura indicata.

Dopo che abbiamo effettuato tutto quello che occorre, avverrà il rilascio di un numero di telefono virtuale da poter utilizzare al fine di creare un nuovo account su WhatsApp, Telegram o un altra piattaforma di social network o messaggistica istantanea che necessita di una SIM per il suo funzionamento.

WhatsApp e Telegram: il metodo più efficace per inviare messaggi anonimi

Una di quelle applicazioni che vanno a generare un numero di virtuale fasullo da poter utilizzare con WhatsApp e Telegram è senza ombra di dubbio TextNow. Per incominciare a inviare messaggi sulle famose app di messaggistica, si dovrà prima scaricare sullo smartphone quest’app, e dopo averla installata e aver completato la procedura con tutti i suoi passaggi, TextNow genererà un numero virtuale, il quale dovrà essere fornito alle due app del caso nel momento in cui ci sarà la richiesta di verifica dell’account.

Dopo aver fatto la verifica, avrete finalmente la possibilità di iniziare ad usare WhatsApp e Telegram, andando a scambiare tutti i messaggi che desiderate in forma del tutto anonima.