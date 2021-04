Vodafone: nuovi utenti di ritorno grazie alle nuove promo Special da 100GB

Il mondo Vodafone continua a dimostrare di essere leader in assoluto nel mondo della telefonia ma soprattutto in quella mobile. Tutte le offerte visto in passato però non sono riuscite a trattenere alcuni utenti che hanno ritenuto opportuno scappare verso altre aziende.

Secondo quanto riportato però ora Vodafone vorrebbe riportarli a casa, proponendo offerte di altissimo livello e piene di contenuti. Inoltre i prezzi saranno molto bassi proprio per permettere un rientro al minimo garantito.

Vodafone: le migliori offerte sono in arrivo per riportare a casa gli utenti

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited