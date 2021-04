Ogni mese i vari operatori telefonici propongono numerose offerte volte ad attirare nuovi clienti. Il noto operatore Vodafone, in particolare, per il mese di aprile 2021 ha numerose offerte di portabilità che includono svariati servizi, tra i quali 50 GB e 100 GB di traffico internet e minuti di chiamate illimitate. Vediamo insieme di quali si tratta.

Ecco alcune delle migliori offerte di portabilità di Vodafone ad aprile 2021

Come già accennato, ogni mese arrivano nuove offerte telefoniche piuttosto interessanti e riguardanti in particolare la portabilità del numero. Vediamo qui di seguito le offerte ricaricabili più interessanti proposte da Vodafone.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Questa promozione è rivolta a tutti coloro che provengono da Fastweb o dagli operatori virtuali (ad esclusione però di Ho Mobile e Very Mobile) e per alcuni ex clienti di Vodafone. Ad un prezzo di 7 euro al mese, i clienti che effettueranno la portabilità potranno sfruttare 50 GB di traffico internet e minuti di chiamate illimitati ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Il costo di attivazione è di 25 euro.

Vodafone Special 100 Digital Edition

Si tratta di una promozione rivolta a tutti coloro che effettuano la portabilità da PosteMobile, Fastweb ed MVNO (tranne Very Mobile) e agli ex clienti Vodafone attualmente clienti di Iliad. Con questa promo i clienti potranno usufruire di 100 GB di traffico internet, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e Happy Black ad un costo di 9,99 euro al mese. Anche in questo caso è previsto un costo di attivazione di 25 euro.

Vodafone Special Unlimited

Questa promo, infine, è rivolta a tutti i clienti provenienti da TIM, WindTre e Very Mobile e offre 50 GB di traffico dati, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali ad un costo di 10 euro al mese. Ricordiamo che è però previsto un costo di attivazione di 20 euro.