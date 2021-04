Il volantino MediaWorld nasconde al proprio interno occasioni assolutamente da non perdere, con prezzi molto più economici del previsto, a disposizione di tutti gli utenti che sceglieranno di recarsi personalmente in negozio, o di collegarsi subito al sito ufficiale.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, risulta essere disponibile ovunque in Italia, senza limitazioni particolari. I clienti possono ricevere la merce direttamente a domicilio, sebbene siano a tutti gli effetti costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna, in genere inferiori ai 10 euro. E’ presente anche il solito Tasso Zero, la perfetta occasione per rateizzare il pagamento, in modo da poter versare la cifra dovuta in 10/20 mensilità senza interessi, ma solo nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

MediaWorld: ecco i migliori prezzi del momento

Le occasioni disponibili nel volantino MediaWorld sono davvero molte più del previsto, i dispositivi di casa Samsung la fanno letteralmente da padroni, a partire dall’attuale top di gamma, il Galaxy S21, in vendita alla modica cifra di 729 euro, scendendo poi verso l’ottimo Galaxy S20 FE, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 499 euro (ricordiamo essere praticamente un Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon).

Non mancano occasioni anche legate al marchio Apple, qui possiamo avvicinarci a tutti i modelli del brand, come iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini e tantissimo altro ancora. Per godere di una visione d’insieme, ed approfondire la conoscenza con gli sconti, dovete aprire subito le pagine che trovate elencate qui sotto.