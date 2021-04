TIM non ha intenzione di lasciare il passo agli altri operatori in questa stagione primaverile e decide di contrastare in prima linea la concorrenza di Iliad e di WindTre. Il provider italiano propone ora a listino una serie di nuove iniziative, tra cui spiccano anche le offerte TIM Sprint.

TIM contro Iliad e WindTre: le tariffe Sprint in primavera

Le tariffe TIM Sprint sono promozioni pensate in primo luogo per tutti gli abbonati che effettuano la portabilità del loro numero da altro operatore. In seconda battuta, però, queste iniziative sono anche a disposizione di quegli utenti TIM che desiderano modificare le loro attuali condizioni commerciali.

A differenza di altre iniziative del recente passato, il gestore italiano propone diverse versioni per la sua TIM Sprint. In un primo formato, la proposta consiste in chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, con SMS illimitati verso tutti e con 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Disponibile anche una seconda versione dell’offerta, ad un prezzo pari a 9,99 euro. I clienti, in questa circostanza, avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso chiunque, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 50 Giga per la navigazione di rete.

L’ultima versione della TIM Sprint avrà un prezzo pari a 11,99 euro. Il pacchetto dei consumo è confermato con chiamate ed SMS verso tutti, ma con 50 Giga per navigare in internet. Le offerte TIM Sprint saranno disponibili per gli abbonati sino al prossimo mese di Maggio.