La seconda stagione di The Witcher si fa sempre più vicina. Tra i prodotti Netflix più attesi del 2021 non può mancare la seconda stagione dello show; dopo il successo della prima stagione adesso i fan non vedono l’ora di scoprire il proseguo della storia. The Witcher si ispira ai romanzi di Andrzej Sapkowski e racconta le avventure di Geralt di Rivia cacciatore di mostri in un mondo in cui la magia ha invaso la vita degli uomini.

Il successo della serie TV è un mix di fattori; a garantire questo incredibile interesse un cast eccezionale, la presenza di Netflix nella produzione, ma non va trascurata la fan base proveniente dal mondo dei videogiochi. The Witcher 3: Wild Hunt infatti è uno dei capisaldi della scorsa generazione videoludica; molti considerato uno dei migliori open Word mai sviluppati. A contribuire al successo del gioco sviluppato da CDPR, un comparto narrativo degno di un romanzo e degli scorci mozzafiato.

The Witcher: ecco cosa sappiamo sulla seconda stagione

Le riprese della seconda stagione dovevano concludersi già l’anno scorso; tuttavia lo scoppio della pandemia a causato, come molti altri casi, parecchi ritardi alla produzione. Fortunatamente però finalmente il progetto è potuto andare avanti e adesso i fan non attendono altro di scoprire la data di uscita seconda stagione.

Terminate le riprese dunque per i fan non resta che attendere comunicazioni ufficiali per scoprire quando finalmente potranno immergersi nuovamente nel mondo dello strigo. Benché, come detto, non si abbia ancora una data ufficiale è già stato annunciato che la serie TV Netflix uscirà non oltre la fine del 2021.