Netflix sarà ancora al centro della scena televisiva in questa primavera. La tv streaming ha grandi sorprese per tutti i suoi clienti per le settimane a venire, a partire da Lucifer. I prossimi episodi di questo titolo attesissimo saranno disponibili a partire dal prossimo 28 Maggio.

Da molti mesi a questa parte, Netflix ha del tutto eliminato il suo periodo di prova per i nuovi clienti. Ci sono però due promozioni molto vantaggiose per la piattaforma streaming, grazie a partnership consolidate con TIM e Sky.

Netflix, le promozioni gratuite per film e serie tv

Una prima offerta è messa a disposizione per i clienti TIM: la Mondo Netflix. I clienti che attivano questa promozione pagheranno un costo mensile di 12,99 euro ed avranno a loro disposizione tutti i titoli della piattaforma TIMvision cui si aggiungono film e serie tv di Netflix. Il decoder TIMvision Box sarà disponibile in maniera gratuita.

Altra iniziativa vantaggiosa per Netflix è a firma Sky. Con la piattaforma satellitare, gli abbonati fedeli potranno sottoscrivere il nuovo pacchetto Intrattenimento Plus. Ad un costo aggiuntivo di 9,99 euro ogni trenta giorni, gli abbonati Sky avranno libero accesso a Netflix.

