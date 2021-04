Iliad sta ottenendo un ampio consenso di pubblico, grazie alla sua nuova promozione Flash 100. Gli abbonati che sottoscrivono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto è di 9,99 euro al mese.

Iliad, lo svantaggio per i clienti della prima ora con il mancato cambio tariffa

Per la Flash 100 sono confermate in toto le principali condizioni di Iliad. Ad esempio, questa promozione non potrà essere attivata da chi ha già un piano ricaricabile attivo con il provider francese. Nonostante le critiche da parte degli stessi utenti, Iliad non consente ancora ai suoi abbonati di modificare la tariffa di riferimento.

Per gli abbonati di Iliad è quindi valida ancora una condizione di corrispondenza unica tra il profilo tariffario e la ricaricabile scelta in sede di prima attivazione. La condizione si rivela, come ovvio, particolarmente svantaggiosa per gli abbonati della prima ora del gestore francese che ora, in presenza di tariffe più vantaggiose, non possono cambiare il loro piano.

Ad esempio, tutti coloro che in passa hanno sottoscritto la Giga 50 o Giga 40 non possono ora accedere alla Flash 100, a meno di una procedura molto complessa.

Un metodo per attivare la Flash 100 è a disposizione degli utenti di Iliad, ma questo presuppone in primo luogo l’attivazione di una nuova rete sempre con il provider francese. Gli utenti che attiveranno una nuova rete con Iliad, attraverso la Flash 100, riceveranno però anche un nuovo numero di telefono.