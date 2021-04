Alcuni clienti CoopVoce potranno approfittare di un’interessante iniziativa promozionale avviata dall’operatore virtuale attivo in Italia, la quale permette di estendere il bundle di traffico dati compreso nella propria offerta.

CoopVoce sta infatti proponendo ad alcuni suoi clienti la possibilità di attivare l’opzione denominata +Giga Per Te: questa permette di avere 3 GB in più di traffico dati al mese al costo di 1 euro al mese. Scopriamo insieme i dettagli.

CoopVoce propone ad alcuni clienti 3 GB a solo 1 euro al mese

Il traffico dati aggiuntivo si aggiunge al proprio bundle e viene usato prioritariamente al resto dei GB disponibili. L’offerta è in fase di proposizione via SMS, questo è il testo del messaggio ricevuto: “Solo per te, 3 GB in più al costo speciale di 1 euro al mese invece di 4 euro. Per attivarli vai sulla schermata principale e sulla barra del contatore Internet clicca +, seleziona 3GB e conferma con Aggiungi alla Promo“.

Come avrete intuito dal testo, i clienti selezionati per accedere alla promozione potranno attivarla direttamente dall’app per dispositivi mobili di CoopVoce. L’offerta sarà disponibile fino al prossimo 12 maggio. Vi ricordo che recentemente l’operatore ha lanciato la nuova gamma di offerte EVO.

Tra queste troviamo la EVO 50 con minuti illimitati, 1000 SMS e 50 GB a 9.50 euro al mese, EVO 10 con minuti illimitati, 1000 SMS e 10 GB a 5.90 euro al mese ed infine la EVO Voce&SMS con minuti illimitati e 1000 SMS a soli 4.50 euro al mese. Per scoprire altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.